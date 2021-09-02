Також презентовано новий безкоштовний додаток для смартфонів Sport Life.

Київ. 2 вересня. УНІАН. Група компаній Sport Life відкрила у м. Житомир перший в Україні повністю автоматизований фітнес-клуб.

Про це засновник групи компаній Sport Life Дмитро Єкімов заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

"Вчора ми відкрили перший клуб Sport Life, який є повністю цифровим. З цим продуктом ми готові йти в маси і "підсаджувати" людей на фітнес. Ми будемо мати можливість давати всім якісний фітнес-продукт, яким можна користуватися не лише у фітнес-клубі, а й в офісі. Наприклад, ми даємо вам в оренду велосипед додому, в офіс, і ви приєднуєтесь до своєї групи і ганяєте з ними, змагаєтеся. Це позитивна зміна, яку приніс нам COVID і яка зробила фітнес багатогранним", - зазначив він.

Єкімов додав, що в автоматизованому фітнес-клубі "величезна кількість крутих інновацій".

"Ми поетапно протягом дванадцяти місяців будемо їх представляти на ринку. Однак, мало створити хороший продукт. Потрібно його адаптувати і дати зрозуміти людям, як ним користуватися. Ви побачите трансформацію повноцінних клубів Sport Life повністю у цифровий формат з усією багатогранністю… Ми будемо пакувати цей продукт у вигляді франшизи", - розповів він.

За словами Єкімова, вже зараз доступний для завантаження новий мобільний додаток Sport Life.

"Кожен клієнт Sport Life отримає персонального сервіс-менеджера, доступного через телефон, месенджер та спеціалізовані чати. Це технологія, яка дозволяє людям всередині одного клубу знайти один одного, почати спілкуватися. Фітнес-прогрес буде відображатися у новому додатку: які вправи робили, яку кількість калорій витратили. Ми розуміємо, що далеко не всі можуть собі дозволити персонального тренера. Тому ми поставили собі на меті якнайбільше пояснити людині і дати їй доступ до контенту, який дозволить почати фітнес-шлях у супроводі цифрового тренера. Там у найближчі місяці з’являться різноманітні фітнес-плани: що потрібно робити аби схуднути, як користуватися тренажерами… Наш додаток безкоштовний, контент, який ми виставляємо, – безкоштовний", - додав він.

За словами Єкімова, щоб завантажити додаток на смартфон, не обов’язково бути клієнтом Sport Life.

Своєю чергою віце-президент групи компаній Sport Life Ялчин Онур наголосив, що всі новації, які впроваджує компанія, будуть орієнтовані на максимальний комфорт клієнтів.

"Ми розуміємо, що бізнес потрібно розвивати дуже швидко. Ми будемо запроваджувати новації, а також будемо лідерами не лише в Україні, а й за її межами. Ми вже зробили додаток, де увесь процес діджиталізований та безконтактний. Поки це на прикладі одного клубу, але згодом буде і в інших. Я вважаю, що це буде еталоном для усього спортивного бізнесу. Для нас важливо, щоб для клієнтів був доступним сервіс та зручні транзакції", - сказав він.

Фото з пресконференції: https://photo.unian.ua/theme/107791-gruppa-kompaniy-sport-life-otkryla-pervyy-v-ukraine-polnostyu-avtomatizirovannyy-fitnes-klub.html

Автор: Наталія Хаджі