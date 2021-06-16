Гурт поділився планами створити цілу авторську програму, з якою вони вирушать у всеукраїнський тур.

Київ. 16 червня. УНІАН. Фіналісти ювілейного сезону шоу «Х-фактор» гурт «Romax» презентували дебютну відеороботу - кліп на пісню «Класна».

Як повідомили на прес-конференції в УНІАН учасники гурту Роман Дубонос та Максим Бойко, пісня та відео присвячені коханню і боксу, а у сюжет покладено реальну історію.

«Наш близький друг розповів, як колись добивався руки і серця своєї коханої дівчини, теперішньої дружини. Грошей не було, але він мріяв подарувати їй коштовну обручку. Ризикуючи своїм життям, він заробляв гроші на боях без правил», - розповів Бойко.

Представляючи головних героїв кліпу, він зазначив, що ними стали справжні українські зірки: переможець кубку світу з кікбоксингу Самір Мехбалієв, його спаринг-партнер Михайло Подоляк, а головну жіночу роль зіграла фіналістка «Х-фактору» Анна Іваніца.

Автор тексту пісні «Класна» - відомий український поет Петро Мага, а над музикою працювали всі учасники гурту.

Режисером відеороботи став популярний кліпмейкер Влад Разіховський, відомий співпрацею з топовими українськими артистами, такими як гурт «Без Обмежень», Наталя Могилевська, Ірина Білик, Олександр Пономарьов та інші.

Наразі відеороботу можна подивитись у Youtube, але гурт планує офлайн представити пісню вже найближчим часом на концертах. «Будуть концерти оупен-еір фестивального типу. У нас вони вже заплановані, зокрема, в Черкаській області, а перший концерт буде на Івана Купала в Каневі», - зазначив Дубонос.

За словами Дубоноса, гурт планує створити цілу авторську програму, тобто випустити альбом і на його підтримку вирушити у всеукраїнський тур.

«Нас можна часто побачити у київських клубах. Раз в місяць, раз на два місяці ми так бавимо поціновувачів наших кавер-талантів», - додав Бойко.

Під час презентації дебютної роботи присутній на прес-конференції Мага запросив гурт виступити також 17 вересня на своєму творчому вечорі в Театрі опери та балету.

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Автор: УНІАН