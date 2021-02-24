Аграрії вимагають замінити ліцензування зберігання пального декларуванням і зменшити штраф за відсутність цього декларування у 10 разів.

Київ. 24 лютого. УНІАН. Українські фермери оголошують загальнонаціональний страйк і вимагають скасувати ліцензії на зберігання пального для власних потреб, через які Податкова служба проводить масові перевірки і штрафує фермерські господарства на півмільйона гривень.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник.

«Ми вимагаємо, щоб податкова припинила штрафувати фермерів, зупинила перевірки і позбавлення ліцензій. Також ми вимагаємо замінити ліцензування простим декларуванням і зменшити штраф за відсутність цього декларування у 10 разів. Ці кроки дозволять зупинити вакханалію з боку податкової», - сказав він.

Йдеться про закон, який ввів ліцензування зберігання пального для власних потреб з метою детінізації ринку палива. Під його дію потрапили і аграрії. З осені 2020 року почалися масові перевірки всіх господарств, які отримали ліцензію, і, за словами Слободяника, часто після цих перевірок фермерів позбавляли ліцензій. При цьому штраф за зберігання пального без ліцензії становить 500 тис. грн.

«Конгрес фермерів розробив проект закону, який унормовує проблему зі зберіганням палива, але, щоб його прийняла Верховна Рада, потрібен час. І поки документ буде розглядатися, податкова вже зараз має зупинити перевірки аграріїв і припинити їх «кошмарити», - пояснює вихід із ситуації Слободяник.

Фермери планують провести попереджувальний страйк 16 березня. Слободяник наголошує, що до цього часу влада має відреагувати на вимоги галузі.

«В областях ми закликаємо виходити до будівель ОДА, а в Києві пройде своя акція. Сьогодні починаємо створювати страйккоми і запрошуємо до цього всі інші аграрні асоціації, яких торкнулася біда з податковими перевірками та штрафами», - сказав він.

Він також додав, що податкова вже перевиконала план перевірок утричі: якщо стандартна практика перевірок становить 5% підприємств, то для фермерів це 15% господарств. Скільки при цьому фермерських господарств оштрафовано на півмільйона гривень - податкова не повідомила.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2019 року Верховна Рада України ухвалила зміни до закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» для боротьби з нелегальним обігом пального всередині країни. Обсяг тіньового ринку на той час, за різними оцінками, становив мільярди гривень щорічно.

У січні 2021 року міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив, що в Україні ініціюють зміни щодо ліцензування пального для аграріїв.

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Автор: УНІАН