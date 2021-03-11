Голова МО має намір зустрітися з президентом України з приводу виконання міжнародних зобов’язань Україною у справах Гонгадзе-Подольського.

Київ. 11 березня. УНІАН. Міжфракційне об’єднання «ДУБИНА – слуга українського народу» займеться допомогою потерпілому по справі Гонгадзе-Подольського Олексію Подольському.

Про це народний депутат, голова міжфракційного об’єднання «ДУБИНА – слуга українського народу» Олександр Дубінський на прес-конференції в УНІАН.

«До нас звернувся Олексій Подольський як потерпілий по справі Гонгадзе-Подольського з достатньо аргументованим викладенням того, що відбувалося зі справою у Верховному суді, а оскільки наше міжфракційне об’єднання однією зі своїх цілей визначає виконання міжнародних зобов’язань України, я вирішив взяти участь у цій справі. І ми всім міжфракційним об’єднання активно долучимося до допомоги потерпілим по цій справі, оскільки справа Гонгадзе-Подольського-Єльяшкевича є наріжним каменем, який розкриває суть української корупції. Батьком якої є Леонід Кучма. Він – людина, яка породила всіх олігархів, які згодом почали контролювати українську державу», - зазначив Дубінський.

Також він додав, що займається справою Гонгадзе-Подольського ще з 2014 року, коли працював журналістом на телеканалі «1+1».

«Я переконаний в тому, що доки не буде поставлено крапку у цій справі, допоки не будуть названі реальні замовники цього злочину, допоки не буде поставлено крапку в мотивах цього злочину, ми ніколи не вирішимо проблему деолігархізації і вирішення проблеми корупції на вищих щаблях влади», - підкреслив народний депутат.

Він також додав, що міжфракційне об’єднання «ДУБИНА – слуга українського народу» звертатиметься з приводу справи Гонгадзе-Подольского до парламентської асамблеї Ради Європи, до Кабінету міністрів Ради Європи, до адвокатури, до Вищої ради правосуддя, а також із заявами до правоохоронних органів про порушення кримінальних справ, зокрема за перешкоджання адвокатській діяльності представнику Подольського, адвокату Тетяні Костіній.

І безперечно ми звернемося до президента України, і я буду наполягати на зустрічі з президентом по цій справі, я впевнений, що Зеленський не давав жодних вказівок по цій справі і не є причетним до того, що правосуддя у цій справі досі немає», - сказав Дубінський.

Також він додав, що справа Гонгадзе-Подольського є наріжним каменем і для президента Зеленського: «19 років Україна не виконує міжнародні зобов’язання по цій справі взяті парламентом у 2002 році. Виконання цього зобов’язання приведе Україну до очищення і встановлення справедливості. І саме тому ця справа є рубіконом для президента Зеленського. Час поставити крапку у цьому злочині», - наголосив Дубінський.

У свою чергу адвокат представниця Олексія Подольського Тетяна Костіна зазначила, що сторона Подольського наполягає на новому апеляційному розгляді справи Гонгадзе.

«Наголошую, ми наполягаємо не на скасуванні вироку, який у разі задоволення нашої касаційної скарги залишається в силі, а саме – на новому повноцінному апеляційному розгляді, щоб у ньому було дотримано хоча б мінімальним вимог до судової процедури і перед судом хоча б у якості свідків нарешті постали б Кучма, Литвин, Деркач, які як мінімум об’єктивно підозрюються у причетності до замовлені тих жорстоких злочинів, а також щоб свідками у цій справі стали велика кількість політиків та правоохоронців, які впродовж 20 років фальсифікували цю справу, забезпечуючи безкарність замовників. Мова йде про Порошенка, Юрія Луценка, Віктора Медведчука, Віктора Пінчука і багатьох інших, які є свідками по цій справі і забезпечували безкарність замовників», - підкреслила Костіна.

Як повідомляв УНІАН, засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. Останки черепа, які за заявою Генпрокуратури належать Гонгадзе, було знайдено 2009 року на Київщині.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на строк від 12 до 13 років.

У січні 2013 року до довічного ув'язнення за вбивство журналіста було засуджено колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС, генерала Олексія Пукача.

Фото з пресконференції: https://photo.unian.ua/theme/103873-press-konferenciya-provalennyy-ukrainoy-test-v-dele-gongadze-podolskogo-rubikon-dlya-prezidenta-zelenskogo.html

Журналіста поховали 22 березня 2016 року в Києві на території церкви Миколи Набережного.

Замовники вбивства досі не встановлені.

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Автор: УНІАН