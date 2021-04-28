Під час проведення соціологічного дослідження кожен десятий повнолітній зізнався, що має у своєму оточенні людей, що вживають наркотики. Серед молоді – кожен п'ятий.

Київ. 28 квітня. УНІАН. В Україні щонайменше 700 тис. осіб вживають наркотики.

Такі дані були озвучені на прес-конференції в УНІАН під час презентації результатів національного дослідження на тему: "Визначення масштабів наркотичної та алкогольної залежності. Суспільні наслідки".

Як повідомив виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Вадим Денисенко, UIF спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп опитали 2,4 тис. респондентів. Опитування проводилось серед дорослого населення методом особистого інтерв'ю.

"Практично кожен десятий опитаний сказав, що серед його оточення є люди, які так чи інакше вживають наркотики. В абсолютних цифрах – це 3,5 млн людей. Якщо застосувати метод адаптивної соціології і поділити цю цифру на 5-6, то матимемо щонайменше близько 700 тис. людей, що вживають наркотики", - сказав Денисенко.

Кожен десятий повнолітній зізнався, що має у своєму оточенні людей, що вживають наркотики. Серед молоді – кожен п'ятий.

Також він додав, що серед молоді 18-24 років кількість людей, які мають у своєму оточенні наркозалежних, вдвічі більша – 20% сказали, що мають таких знайомих.

При цьому Денисенко зазначив, що 4% респондентів вказали, що серед їхніх знайомих є ті, хто вживає героїн або кокаїн. А у групі 18-24 роки – 17% сказали, що мають таких знайомих. Тобто молоді люди у 4 рази частіше вживають важкі наркотики на кшталт героїну.

Своєю чергою доктор соціологічних наук Олександр Шульга зауважив, що соціологи навмисно не запитували респондентів, чи вживають вони особисто наркотики, оскільки на таке питання люди часто відповідають нечесно, не зізнаються. Тому питали саме про осіб з їхнього оточення.

За його словами, 15% опитаних повідомили, що мають знайомих з алкогольною залежністю, 5% - з наркотичною і 5% - з наркотичною і алкогольною.

Також 31% респондентів повідомили, що їхні знайомі вживають канабіс . На другому місці - амфетаміни – 18% . На третьому місці - так звані «солі», «дизайнерські наркотики» – 8%.

Ще 7% опитаних вказали, що їхні знайомі вживають макову соломку, 6% - метадон.

Окрім того, респондентам ставили питання, чи намагались їхні знайомі позбутися наркозалежності. 20% опитаних відповіли, що їхні знайомі зверталися по допомогу до державних закладів, 14% – до приватних, а половина сказала, що не знає таких випадків.

Водночас більшість респондентів висловили переконання, що такі звернення були б безрезультатними або дали короткочасний ефект. Лише 12% з тих, хто говорив про звернення по допомогу, сказали, що це дало вагомий результат.

Також Шульга повідомив, що в респондентів запитували про доступність наркотиків. 46% опитаних відповіли, що знайти наркотики поблизу їхнього місця проживання дуже легко, і лише 14% сказали, що це зробити важко. При цьому серед молоді до 18-24 років 54% респондентів сказали, що знайти наркотики дуже легко. 13% опитаних зазначили, що знають одну або кілька точок збуту наркотиків неподалік свого помешкання, в серед молоді цей показник 16%.

Своєю чергою співоординатор проекту "Наркотична та алкогольна залежність" Українського інституту майбутнього Анна Міщенко звернула увагу на проблему вживання наркотиків неповнолітніми. За її словами, серед наркокур'єрів, які залишають наркотики для покупців в обумовлених місцях (роблять так звані «закладки»), є діти віком 9-14 років, які не несуть жодної відповідальності за свої дії через те, що є неповнолітніми, і часто самі є наркозалежними. Водночас в Україні немає законодавства щодо лікування наркозалежних неповнолітніх. Більшість реабілітаційних центрів для наркозалежних взагалі працюють за межами правового поля.

Водночас, як вказала інший співкоординатор цього проекту Вікторія Мозгова, законодавство, що регулює допомогу наркозалежним, є недосконалим: одні нормативні акти суперечать іншим, а у Кримінальному кодексі використовується ще радянська термінологія, яка не визнана у світі.

"Сьогодні, щоб наркозалежний отримав допомогу, яка не зашкодить його здоров'ю і буде ефективною, потрібно 20 тис грн. Проте механізми фінансування такої допомоги за рахунок держави відсутні", - сказала вона.

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Автор: УНІАН