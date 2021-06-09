реклама алкоголю у ЗМІ

У разі встановлення в Україні повної заборони на рекламування алкогольних брендів, виграє лише тіньовий бізнес - як рекламний, так і виробників контрафактного алкоголю.

Київ. 9 червня. УНІАН. Дослідження показали, що не існує прямої кореляції між рекламою алкогольних напоїв у засобах масової інформації та рівнем її споживання неповнолітніми.

Про це голова наглядової ради ПРАТ «Укрпиво», в.о. генерального директора ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» Денис Хренов повідомив під час круглого столу в УНІАН, присвяченого обговоренню законопроекту, яким пропонується фактично заборонити рекламу будь-якої алкогольної чи нікотиновмісної продукції.

Хренов нагадав, що реклама алкоголю, яка створює новий попит, в Україні заборонена вже давно. Окрім того, алкогольна індустрія має і власні обмеження щодо реклами своєї продукції. Мова йде в першу чергу про дітей, також про водіїв, про тих, хто через стан здоров’я не може споживати алкогольні напої.

Водночас Хренов заявив, що реклама, спрямована на розподіл попиту, на конкуренцію між видами спиртного, дозволена у світі, оскільки не створює нового попиту.

"Статистика і практика багатьох країн свідчить, що така реклама не створює нового попиту. Незважаючи на світове зростання рекламного бюджету, споживання алкогольної продукції не зростає. В країнах з більш жорстким обмеженням реклами немає меншого рівня споживання алкоголю, зокрема у Хорватії, Естонії, Литві, Франції, де жорсткі рекламні обмеження, рівень споживання алкоголю високий. Натомість у країнах з ліберальним рекламним законодавством - у Бельгії, Нідерландах, Німеччині - рівень споживання алкоголю серед дітей та молоді є низьким. Тому реклама, звичайно, є чинником, але на останньому місці. На першому ж - поведінка батьків, оточення, друзі, культурне середовище. Все це створює ставлення дитини до алкоголю", - наголосив Хренов.

Він також додав, що більш ефективно, суворо контролювати доступ дітей та підлітків до алкоголю допомагає контрпропаганда його вживання в художніх фільмах. Для прикладу він навів ситуацію у США, де навіть людині, явно повнолітній на вигляд, ніколи не продадуть алкоголь без пред’явлення ІD-картки. Також у США не забороняють фільми зі сценами вживання алкоголю неповнолітніми, а навпаки у кіно показують, як його споживання призводить до руйнування стосунків, втрати друзів.

Разом з тим Хренов зауважив, що повна заборона реклами алкоголю призведе до збільшення обсягів тіньового ринку як алкоголю, так і його реклами. Він пояснив, що в інтернеті пропонують придбати спиртні напої за цінами, вчетверо нижчими від мінімально можливої в легального виробника. У разі ж повної заборони реклами, частка алкоголю на тіньовому ринку суттєво зросте.

"В нас понад 50% ринку горілки знаходиться в «тіні». Якщо ми завтра заборонимо рекламу алкоголю в інтернеті, то, як сьогодні, так і завтра там не перестануть рекламувати і продавати нелегальний алкоголь по 280 грн за 10 літрів. Тобто тіньовий бізнес як рекламував, так і рекламуватиме. А із забороною легальної реклами ще й збільшиться. Це буде великий «подарунок» тіньовикам. Тому треба не придумувати нові заборони, а виконувати існуючі. Зокрема щодо контрафактного спиртного", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2021 року парламент в першому читанні підтримав проект закону «Про внесення змін до статті 22 закону «Про рекламу» щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (№4212).

Цим законопроектом пропонується фактично заборонити рекламу будь-якої алкогольної чи нікотиновмісної продукції усіма ЗМІ, в тому числі й електронними.

Гравці медіаринку оцінюють, що, у разі ухвалення законопроекту № 4212, втрати ЗМІ сягнуть 130 млн доларів на рік. В умовах фінансової кризи, спричиненої коронавірусом, це загрожує існуванню мас-медіа в цілому.

Фото: https://photo.unian.ua/theme/105775-kruglyy-stol-v-unian-na-temu-bezrassudnye-zaprety-narodnye-deputaty-hotyat-lishit-smi-zarabotka-komu-eto-pomozhet-i-povredit.html

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Автор: УНІАН