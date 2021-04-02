Запровадження квот може негативно вплинути на вартість добрив і завдати аграріям збитків на 275 млн дол.

Київ. 2 квітня. УНІАН. Аграрні асоціації України виступають проти запровадження квот на імпорт мінеральних добрив і закликають Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства втрутитися в ситуацію.

Про це представники асоціацій заявили на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомила директор "Всеукраїнського аграрного форуму" Марія Дідух, 31 березня Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі запровадити такі квоти. При цьому в червні 2020 року комісія вже винесла рішення про те, що квотування імпорту мінеральних добрив не відповідає національним інтересам України, оскільки на українському ринку добрив існує монополія групи компаній Ostchem (власник - Дмитро Фірташ).

"Ми усвідомлюємо, що квотування імпорту добрив - це перехід у "ручний режим". Невідомо, яким буде механізм цих квот, можливо, вони з'являться прямо перед осінньою посівною кампанією, і аграрії будуть змушені купувати добрива за цінами, які диктуватимуть виробники. Ми сподіваємося і закликаємо Мінекономіки подати апеляцію на це рішення суду", - сказала вона.

Генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Роман Сластьон зазначив, що один з представників Мінекономіки повідомив про наміри подати апеляцію, і на це є лише 30 днів.

"Імпорт - єдиний механізм стримування цін на мінеральні добрива в Україні. Квотування на монополізованому ринку неможливе", - додав він.

За підрахунками Київської школи економіки (KSE), негативний ефект від запровадження квот коштуватиме економіці України 120 млн доларів.

"Від цього виграють виробники міндобрив, вигода яких становитиме 90 млн дол., А також трейдери - вийдуть у плюс на 65 млн дол. При цьому найбільше постраждають аграрії - їхні збитки становитимуть 275 млн доларів, що значно більше, ніж потенційна вигода виробників добрив", - зазначив професор KSE Олег Нів'євський.

Аграрне співтовариство висловлює велике занепокоєння з приводу запровадження квот на імпортні добрива і вважає, що рішення суду ухвалене без належного урахування всіх обставин ринку і є неправомірним. Представники аграрних асоціацій підкреслили, що аграрії не відмовляються від вітчизняних добрив, але вважають, що український монополіст має працювати в ринкових умовах.

Довідка УНІАН. У травні 2020 роки аграрії провели акцію протесту з вимогою не запроваджувати квоти на імпорт мінеральних добрив на тлі намірів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зробити це.

22 червня 2020 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про недоцільність квотування на ринку добрив.

31 березня 2021 року Окружний адміністративний суд міста Києва виніс рішення, яке скасовує рішення Міжвідомчої комісії та зобов'язує її членів проголосувати за запровадження квот. Таким чином, суд задовольнив позовні вимоги ПАТ «Азот» і ТОВ «Хімвектор», які входять до складу групи компаній Ostchem, що належить Дмитру Фірташу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН