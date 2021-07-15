Зокрема , юристи організації допомагатимуть і консультуватимуть громади і людей про їхні права та можливості на ринку землі.

Київ. 15 липня. УНІАН. Громадські діячі, підприємці, юристи та фахівці створили нову можливість для допомоги і розвитку українського суспільства в умовах ринку землі - ГО "Українська платформа соціально-економічного розвитку".

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила голова одного з найбільших українських громадських об'єднань - ВГО "СГОУ" Народна Рада" Надія Лукашевич, яка стала ініціатором створення ГО "Українська платформа соціально-економічного розвитку ".

"Найбільша наша мрія і наша мета - це об'єднати все українське суспільство навколо ідеї розвитку країни, тому ми створили майданчик, на якому буде говорити український народ. Будь-яка людина, активіст або лідер організації зможе висловити свою думку, отримати підтримку та реалізувати сказане. Я вірю, що відтепер в Україні з'явилася дійсно саме народна платформа ", - підкреслила Надія Лукашевич .

Почесний президент "Української платформи соціально-економічного розвитку", відомий український юрист Сергій Васильцов повідомив, що одним із основних напрямків платформи стане захист прав і свобод громадян "Наша організація - це потужний інструмент впливу, яка буде медіатором між суспільством і владою, щоб втілити прагнення наших співвітчизників жити спокійно, мирно і щасливо в правовій країні".

Віце-президент ГО "Українська платформа соціально-економічного розвитку", відомий громадський діяч, лідер будівельної галузі України Олександр Ротов, висловив впевненість, що новостворена платформа, об'єднавши зусилля з "СГОУ "Народна Рада" зможе вирішити всі кричущі питання українського суспільства. Серед основних проблем, Олександр Ротов вважає виїзд кваліфікованих будівельників на заробітки за кордон "Україна втрачає фахівців високого рівня, які свої унікальні знання і вміння застосовують для роботи за кордоном, а не на благо своєї країни. В результаті страждає і будівельна галузь, і бюджет держави".

Президент "Української платформи соціально-економічного розвитку" В'ячеслав Клименко заявив, що основна мета організації - розвивати незалежну Україну без війни, корупції та з гідними зарплатами. Але для цього потрібні - діалог і тісне співробітництво з народом.

"Ми готові працювати з громадами та допомагати їм у найскладніших і наболілих проблемах, а також за такими першочерговими питаннями, як відкриття ринку землі. Селяни не знають, як буде працювати ринок, як будуть переоформляти паї, що необхідно робити, тому ми закликаємо людей звертатися - ми надаємо юридичну консультацію і допоможемо захистити законні права та добитися діалогу з місцевою владою", - акцентував В'ячеслав Клименко.

Кваліфіковані фахівці і юристи ГО "Українська платформа соціально-економічного розвитку" зможуть індивідуально роз'яснити, які у громадянина є права і можливості для отримання землі, як отримати кадастровий номер, скільки гектарів і на які цілі можна отримати земельну ділянку у власне користування.

"Некомпетентність в цьому питанні ставить в тупик. Однак розібравшись, кожен українець зможе взяти участь у тому, що називається - ринок землі. Більше не потрібно буде виїжджати на заробітки за кордон, щоб забезпечити собі надійний тил - є можливості жити гідно в Україні", - зазначив віце-президент ГО "Українська платформа соціально-економічного розвитку" Павло Смолик.

Крім того, в режимі телефонного спілкування на прес-конференції виступила Людмила Спіцина, начальник департаменту Управління ринку та оцінки земель Держгеокадастра України, яка роз'яснила найактуальніші питання, що виникають у власників земельних паїв, після відкриття ринку землі в Україні.

ФОТО: https://photo.unian.ua/theme/106609-press-konferenciya-v-unian-rynok-zemli-sozdanie-ukrainskoy-platformy-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html

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Автор: Іван Бойко