З 17 по 23 травня на сайті stop-melanoma.net можна заповнити анкету та надіслати якісні фото родимок, які викликають занепокоєння.

Київ. 17 травня. УНІАН. Протягом тижня українці можуть пройти безкоштовне онлайн-обстеження на меланому.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила лікар-дерматовенеролог, дерматоонколог, координатор проекту "Євромеланома" в Україні Ольга Богомолець.

Вона наголосила, що головним провокуючим фактором для виникнення меланоми є ультрафіолет та, зокрема, сонячні опіки, тому засмагати потрібно дуже обережно.

“Меланома - це одна із найбільш злоякісних пухлин, яка страшна тим, що дуже швидко дає метастази у життєво важливі органи, але розташована вона на шкірі. І на першому етапі її складно розрізнити від звичайної родимки”, - розповіла Богомолець.

За її словами, меланому можна розпізнати за абревіатурою АКОРД, яка включає основні ознаки переродження родимки та меланоми: А - асиметрія родимки, К - її нерівний край, О - раптова зміна окрасу, Р - зміна розміру, Д - динаміка (кровоточивість, виникнення тріщин чи волосся).

Лікар підкреслила, що при вчасному виявленні меланома виліковна.

“Якщо у вас є такий АКОРД, то найважливіше знати, що сьогодні ми меланому не просто лікуємо - ми її виліковуємо. За однієї умови - якщо ви прийшли на діагностику та лікування вчасно”, - зазначила Боомолець.

Вона нагадала, що у зв'язку з карантинними обмеженнями вже другий рік День діагностики меланоми в Україні проводять онлайн.

Цьогоріч йому присвятили тиждень - від 17 до 23 травня, протягом якого українці можуть безкоштовно пройти онлайн-обстеження на сайті stop-melanoma.net, надіславши якісні фото родимок, які викликають занепокоєння, та заповнивши спеціальну анкету на сайті.

Встановлювати попередні діагнози будуть лікарі-волонтери, яких напередодні було також відібрано за допомогою анкетування, свої висновки вони надішлють пацієнтам 24 травня.

Крім того, за словами Богомолець, на 24 травня можна записатися на безкоштовний очний огляд до Клініки доктора Богомолець у Києві за номерами 044 383 26 97 та 094 927 96 97.

Вона повідомила, що за 12 років (2009-2020 рр.) проведення Дня діагностики меланоми в Україні було оглянуто 475 тис. 966 громадян, серед яких було виявлено 1 тис. 497 випадків меланоми та 4 тис. 246 випадків раку шкіри.

Як додала засновниця та очільниця громадської організації “Меланома Україна” Людмила Галенко, раннє звернення до лікаря не лише допоможе зберегти здоров’я та життя, а й заощадити кошти на лікування меланоми.

Адже не першій стадії її можна вилікувати, просто видаливши пухлину зі шкіри, після чого майже не виникає рецидивів.

“На жаль, лікування меланоми дуже дороговартісне… Так, місячний курс таргетної терапії коштуватиме від 3 тис. доларів, а курс імунотерапії - від 4 тис. доларів. за три тижні”, - сказала Галенко.

Своєю чергою, Богомолець розповіла про людей з груп ризику, у яких меланому та рак шкіри виявляють найчастіше.

Зокрема, це світлошкірі люди та люди з великою кількістю родимок - понад 50.

Крім того, високий ризик розвитку меланоми у людей з другим фототипом шкіри, які мають світлі очі, шкіру та волосся.

“Але меланома не обминає абсолютно нікого, вона може бути і у дітей, і у дорослих. Частіше чоловіки трохи більше хворіють на меланому”, - пояснила лікар.

Також є випадки, коли людина має спадкову схильність до виникнення меланоми.

Як зауважив завідувач науково-дослідного відділення пухлин шкіри та м'яких тканин Національного інституту раку Сергій Коровін, щорічно у світі діагностують близько 300 тис. первинних злоякісних випадків меланоми, а помирає від цієї патології щорічно менше 61 тис. людей.

В Україні злоякісна меланоми перебуває на 15-й сходинці у рейтингу хвороб за рівнем захворюваності.

За його словами, щорічно в України меланому діагностують у 3 тис. людей, а помирають від неї близько 1 тис. українців.

Організатор «Всеукраїнського Дня діагностики меланоми 2021»:

• Громадська організація «СТОП-меланома»

За участі:

• Інститут дерматології та косметології доктора Богомолець

• Bogomolets Clinic

• Bogomolets Dermpath LAB

Партнери проекту:

• Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів (УАЛДВК)

• La Roche-Posay

• Eau Thermale Avène

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Автор: УНІАН