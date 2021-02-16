З цією метою нардеп Дунда зареєстрував у Верховній Раді законопроекти, якими пропонується концептуально нова прогресивна модель держуправління у сфері містобудівної діяльності.

Київ. 16 лютого. УНІАН. Монополія держави, зокрема Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), в містобудівній сфері призводить до корупції і має бути скасована, а їй на зміну повинна прийти концептуально нова прогресивна модель держуправління.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олег Дунда.

«Вертикаль Державної архітектурно-будівельної інспекції наскрізь корумпована. Основна причина цієї проблеми - монополія і відсутність відповідальності. Багаторічна світова практика доводить, що немає кращого способу боротьби з цим негативним явищем, ніж створення конкурентного прозорого ринку», - заявив депутат

Зокрема, з цією метою Дунда зареєстрував у Верховній Раді законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення містобудівної діяльності і реформування державного архітектурно-будівельного контролю» (№ 5071) та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо підвищення відповідальності у сфері містобудівної діяльності» (№ 5072), які й пропонують нову прогресивну модель держуправління у сфері містобудівної діяльності.

Законопроекти пропонують розширити коло суб'єктів у сфері містобудування, які мають право надавати сервісні послуги. Зокрема, надавати дозволи на будівництво, здійснювати комплексну експертизу проектної документації, технічний нагляд, введення в експлуатацію зможуть сертифіковані особи приватного сектору у сфері містобудування - експерти та експертні організації.

«Якщо створити приватний ринок, то бюджетне навантаження на фінансування центральних органів влади з контролю за містобудуванням знизиться», - наголосив Дунда.

Також законопроекти запроваджують дієвий механізм залучення до особистої відповідальності посадових осіб, сертифікованих фахівців, виконавців робіт (послуг) у сфері містобудування. Зокрема, встановлюються великі адміністративні штрафи, посилюється кримінальна відповідальність і запроваджується механізм анулювання сертифікатів, які дозволяють надавати послуги у сфері містобудування.

«Для сертифікованих фахівців, експертів за порушення тих чи інших норм містобудування ми пропонуємо підвищити адміністративні штрафи від 100 тисяч доларів до мільйона доларів», - сказав депутат.

Крім того, законопроекти запроваджують обов'язкове страхування відповідальності сертифікованих осіб у сфері містобудування, гарантують сплату адміністративних штрафів і значно зменшують ризики втрати інвесторами своїх коштів під час будівництва.

Також пакет законодавчих ініціатив вносить зміни до підходу до здійснення поетапного державного будівельного контролю. Ці повноваження делегуються місцевим органам влади, обов'язком яких є постійний моніторинг будівництва об'єктів у межах своїх територій. Відповідно запроваджується і відповідальність за невиконання органами місцевого самоврядування будівельного контролю.

Дунда наголосив, що шлях демонополізації будівельної сфери пройшли країни Європи і Північної Америки і запропонована модель побудована саме з урахуванням досвіду цих країн.

«Якщо ми приймемо цю модель найближчим часом, я сподіваюся, що незабаром ми вже не зможемо називати будівельну сферу корупційною. Вона має бути прозора і відповідати законодавству», - підсумував депутат.

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Автор: УНІАН