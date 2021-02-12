ПЛР-аналізатори Hyris bCUBE вже пройшли успішні лабораторні дослідження в Україні та отримали ліцензію для виходу на український ринок.

Київ. 12 лютого. УНІАН. Італійська компанія презентувала в Україні новий швидкий спосіб ПЛР-тестування на COVID-19.

Про новий ПЛР-аналізатор на прес-конференції в УНІАН розповів італійський науковець та винахідник, генеральний директор міжнародної компанії Хайріс Стефано Ло Пріоре.

За його словами, нещодавно у Києві завершилися двотижневі лабораторні дослідження з тестування інноваційних ПЛР-аналізаторів Hyris bCUBE, які компанія проводила спільно з державним лабораторним центром МОЗ України.

Так, "Хайріс" та лабораторія МОЗ здійснювали паралельне тестування однакових зразків.

"У 100% випадків наші результати збіглися. Де у лабораторії був позитивний результат - у нас також був позитивний, де у лабораторії був негативний - у нас також був негативний", - пояснив Ло Пріоре.

Він показав як виглядає аналізатор - це невеликий прямокутний пристрій, який вміщується на долоні та має спеціальні змінні картриджі для проведення одночасного тестування кількох зразків.

За словами науковця, він дозволяє в найкоротший термін проводити одночасне тестування до 16 пацієнтів, а саме дослідження разом із усіма додатковими процесами триває 1,5-2 години.

Крім того, використовувати аналізатор дуже просто - це може зробити й людина без спеціалізованих технічних знань.

Для проведення відповідного тесту не потрібна попередня підготовка матеріалу, додаткові реагенти чи особливі лабораторні умови - його можна проводити у будь-якому місці.

"Зокрема, аналізатор можна використовувати у лікарнях невеликих містечок без лабораторій чи за потреби перемістити у епіцентр спалаху вірусу для проведення тестування там... Дослідження проводиться закритим методом, що виключає вплив будь-яких зовнішніх факторів та має мінімальну загрозу для медиків", - додав очільник компанії-винахідника.

Крім того, за словами Ло Пріоре, дані про результати тестувань зберігаються у спеціальній базі даних, яка має надійну систему захисту.

На його думку, використання Hyris bCUBE також дозволить значно скоротити витрати на ПЛР-тестування. Адже, окрім швидкості та точності, тести буду мати доволі демократичну та доступну ціну у порівнянні з ринковою.

Однак наразі їх конкретна вартість ще не визначена та обговорюється з українськими партнерами.

Він також заявив, що наразі аналізатор вже може виявляти нові штами COVID-19, зокрема, ті, що були виявлені у Великій Британії та Бразилії, а у випадку подальшої мутації вірусу, компанія зможе адаптувати систему.

Ло Пріоре розповів, що за останній рік попит на аналізатори зріс вдесятеро і наразі потужність "Хайріс" з виробництва таких аналізаторів становить 2-3 тис. машин на місяць.

Найбільшим покупцем, за його словами, є Канада, тому що компанія отримала схвалення від канадського уряду ще у вересні, але наразі активно закуповують аналізатори й у Європі, зокрема, у Швейцарії, Великій Британії, Італії та Чехії.

Наразі в компанії очікують на схвалення процесу закупівель ще у низці країн: США, Мексиці, Бразилії, Саудівській Аравії, Південній Африці та інших.

Він підкреслив, що точність італійських ПЛР-тестів підтверджена урядом Канади, провідними європейськими університетами й лабораторіями та вищезгаданими дослідженнями в лабораторії МОЗ України.

Гендиректор "Хайріс" наголосив, що їхній винахід є революційним у сфері ПЛР-тестування та дозволяє на високому рівні протистояти розповсюдженню COVID-19.

"Тепер ми маємо ліцензію в Україні та раді вийти на український ринок і допомогти Україні боротися з коронавірусом... Адже тестування на COVID-19 буде актуальним й навіть після початку вакцинації в Україні, адже коронавірус нікуди не зникне", - резюмував він.

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Автор: УНІАН