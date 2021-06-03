Представники діаспори стверджують, що чеченці та інші вихідці з Кавказу були включені туди безпідставно, оскільки не мають жодного відношення до кримінального світу.

Київ. 3 червня. УНІАН. Чеченська діаспора закликає президента Володимира Зеленського переглянути санкційні списки, сформовані Радою національної безпеки і оборони України.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили представники чеченської діаспори в Україні.

Зокрема, голова правління ВГО "Діаспора чеченського народу" Даніл Гончаров звернувся до Зеленського з проханням переглянути санкційні списки РНБО, згідно з якими депортації підлягають щонайменше 38 представників чеченської діаспори, які вже роками, а то і десятиліттями проживають на території України, мають тут родини та дітей. "Я звертаюся з проханням до президента України як до гаранта Конституції, який жорстко і рішуче бореться зі злочинністю, не допустити неправомірних дій з боку правоохоронців щодо членів чеченської діаспори, які безпідставно потрапили до санкційного списку РНБО", - сказав Гончаров.

Він наголосив, що в тих списках опинилися невинні люди. "Ми дуже сподіваємося, що президент перегляне ці списки", - додав голова правління ВГО.

Своєю чергою, голова ради старійшин ВГО "Діаспора чеченського народу" Хамід Сайдумов зазначив, що до санкційних списків РНБО потрапили так звані "злодії в законі", однак представники чеченської національності "бачили криміналітет лише по телевізору".

Адвокат та правозахисник Олександр Літинський зауважив, що подання правоохоронних органів до РНБО, на підставі якого були складені санкційні списки, носять формальний характер. За його словами, там містяться загальні формулювання, які ґрунтуються лише на оперативних даних правоохоронців, а не на доказах, що чеченці із санкційного списку причетні до злочинного світу.

Водночас адвокат та правозахисник Микола Полозов зазначив, що оскаржити депортацію з України чеченців, які потрапили у список РНБО, можна, – але це вкрай складний і довгий процес. Зокрема й тому, що в рамках санкцій накладено арешт на банківські рахунки осіб, які потрапили до списку, і вони навіть не можуть сплатити судовий збір, аби звернутися з позовною заявою. Попри це Полозов наголосив, що захисники все одно будуть добиватися відміни санкцій стосовно представників чеченської діаспори.

Учасники прес-конференції також зазначили, що не знають, за яким принципом представники чеченської діаспори потрапили до санкційного списку РНБО. За переконанням правозахисника Євгена Захарова, жоден з них не мав проблем з українськими законами, а деякі навіть не притягувалися до адміністративної відповідальності. Також правозахисник припустив, що включення до санкційного списку представників кавказьких народів – це, за його словами, такий собі дрібний популізм, який базується на ксенофобських настроях частини українського суспільства.

Крім того, учасники прес-конференції не виключають і політичного мотиву. Зокрема, правозахисник Борис Захаров не виключив, що Служба безпеки України подала дані на осіб чеченської національності до РНБО в рамках співпраці "з авторитарними режимами сусідніх країн", які зацікавлені в депортації на батьківщину своїх громадян, зокрема і тому, що деякі з них брали участь у російсько-українській війні на боці України.

Фото: https://photo.unian.ua/theme/105658-press-konferenciya-v-unian-lyudi-kotoryh-snbo-ukrainy-vnesla-v-sankcionnye-spiski-14-05-2021g-kto-oni-nezakonnaya-deportaciya-chechenskogo-naroda-ukrainy.html

Як повідомляв УНІАН, 22 травня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 138 юридичних та 674 фізичних осіб, серед них пов'язані з агресією Російською Федерацією проти України та "злодії в законі".

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Автор: УНІАН