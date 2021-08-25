Найбільша частина товарів передана у 2020 році – більше 2 тис. тон.

Київ. 25 серпня. УНІАН. Благодійна організація "Фудбенк" (Food Bank) за 10 років своєї роботи зібрала і передала українцям, що потребували допомоги, понад 6 тис. тон продуктів харчування і товарів першої необхідності.

Про це під час конференції в УНІАН, присвяченій результатам 10-річної роботи організації, повідомив голова правління БО "Київський міський благодійний фонд "Фудбенк" Володимир Іванов.

Він нагадав, що благодійна організація "Фудбенк" створена в Україні в 2011 році. Фонд займається збиранням і передачею продуктів харчування, а також товарів першої необхідності найменш захищеним соціальним групам населення. Однією з основних цілей створення "Фудбенк" є правильне використання продуктів харчування і недопущення утилізації придатних до вживання продуктів харчування і товарів першої необхідності.

"За 10 років ми змогли зібрати і передати людям 6 тис. 149 тон продуктів харчування і товарів першої необхідності. Дуже позитивна динаміка була у 2020 році. Викликано це було, в першу чергу, коронавірусом і тим, що люди перебували вдома", - зазначив Іванов.

За його словами, організація долучилась торік допомагати також медикам, які надавали меддопомогу хворим на COVID-19 і місяцями не виходили за межі лікарень.

"За 2020 рік у нас був дуже великий обсяг передачі благодійної допомоги. Це 2 тис. 175 тон. Це надзвичайно велика цифра. І я дуже вдячний своїм колегам, які працювали і передавали товари благодійним організаціям, які вже безпосередньо передавали їх людям", - підкреслив Іванов.

Він подякував всім постачальникам та організаціям, які допомагали у придбанні та передачі предметів першої необхідності, продуктів харчування, надавали логістичні послуги.

"Сподіваюсь, що і в подальшому ми будемо мати таку ж динаміку роботи з постачальниками продуктів харчування і фінансування", - додав голова правління.

За словами виконавчого директора КМБФ "Фудбенк" Ганни Тронь, організація на сьогодні працює у 22 регіонах України. Фонд поки не поширив свою роботу на Херсонську та Закарпатську області.

Представники фонду звернулися під час прес-конференції до органів місцевого самоврядування та виконавчої гілки влади з закликом налагодити співпрацю з подібними організаціями, які на місцях займаються відповідною благодійною допомогою, щоб посилити допомогу людям. На сьогодні роботу у регіонах "Фудбенку" допомагають здійснювати як комапнії-партнери, благодійні органіазції, так і волонтери.

За словами Іванова, на сьогодні фонд спільно з партнерами реалізував вже ряд соціальних проектів.

Він повідомив, зокрема, що фонд за фінансової підтримки американської зернової трейдерської компанії, яка виділила 25 тис. доларів, купив апарат ШВЛ для Іллічівського дитячого медцентра.

Іванов запевнив, що діяльність "Фудбенк" планують розширювати.

"І у нас єдина мрія на сьогодні – це мати свій логістичний центр. І ми над цим працюємо. Бо ми зараз не маємо можливості брати морожену групу – це м’ясо, риба, які ми зможемо передавати людям. На сьогодні ми маємо три автомобіля-рефрижератора, автонавантажувач. І ми вдячні всім донорам і європейським банкам, які допомогли придбати техніку", - додав він.

Присутні партнери організації розказали про проведену роботу та співпрацю, зокрема, - голова правління АТ "Комерційний індустріальний банк" Тетяна Путінцева, голова Асоціації багатодітних родин "Перлина" Ольга Кондратюк, менеджерка з корпоративних комунікацій та проєктів корпоративної соціальної відповідальності "Метро Кеш енд Кері Україна" Христина Генсіровська.

Автор: Інна Андаліцька