В корпорації наголошують, що АМКУ має демонструвати неупереджений, логічний та законний підхід до усіх учасників ринку.

Київ. 10 серпня. УНІАН. Один з найбільших в Україні виробників автобусів корпорація "Еталон" закликає Антимонопольний комітет України (АМКУ) та інші відповідальні органи уніфікувати вимоги до шкільних автобусів та інших товарів на тендерах, і таким чином сприяти встановленню чесної та прозорої конкуренції.

З відповідним закликом виступив директор "Торгового дому "Еталон Авто" Вадим Шкарупін на прес-конференції в УНІАН.

"Треба уніфікувати вимоги до товару. І мова не йде тільки про автобуси, а про будь-який товар. Щоб позбавити замовників можливості маніпулювати цими замовленнями і за рахунок цих маніпуляцій вирішувати якісь особисті питання. Має бути чесна, прозора конкуренція", - зазначив він.

За його словами, недостатня конкуренція на тендерах призводить до закупівлі державними органами шкільних автобусів за завищеними цінами.

"За нашими прогнозами, якби була відкрита конкуренція на тендерах, то тільки в цьому році платники податків могли зекономити в бюджетах різних рівнів 100-120 млн грн, які можна було би використати на інші суспільно важливі цілі", - сказав Шкарупін.

Присутня на прес-конференції адвокат Алевтина Уперенко привернула увагу АМКУ до організації Департаментом освіти Львівської обласної держадміністраціїї тендеру на закупівлю 23 шкільних автобусів таким чином, щоб на ньому перемогла одна компанія.

"Нам дуже важлива думка АМКУ та ми з надією дивимося на роботу цього органу. У іншому випадку ми би не оскаржували дії замовника, бо кожна подана нами скарга – це надія на відновлення наших порушених прав. Це можливість брати участь у чесній та конкурентній боротьбі і, врешті-решт, вести стабільну господарську діяльність", - зазначила вона.

Засновник платформи "Ліга антітрасту" Агія Загребельська підкреслила, що АМКУ як регулятор має захищати чесну та прозору конкуренцію, щоб кожен учасник міг отримати можливість взяти участь у державних тендерах, які є важливим сегментом ринку для виробників шкільних автобусів.

"Для компанії програти один, другий, третій державний тендер не проблема, якщо така компанія може взяти свій товар, шкільний автобус, і піти його продавати на приватний ринок. Але коли основний споживач – це держава в особі державних органів, органів місцевого самоврядування, які закуповують значну кількість товару, у такому випадку компанія, яка потрапляє у "немилість", отримує усі шанси опинитися на межі банкрутства", - сказала Загребельська.

Вона підкреслила, що лише неупереджений, логічний та законний підхід АМКУ до усіх учасників ринку зможе забезпечити розвиток українського виробництва та економію бюджетних коштів, які формуються за рахунок платників податків.

Довідка УНІАН. Корпорація "Еталон" об'єднує понад 20 підприємств, у тому числі два автобусних заводи (у Борисполі та Чернігові), завод карданних валів "Український кардан", Чернігівський ковальський завод, торговий дім "Еталон Авто", науково-дослідний інститут автомобілебудування "Еталон" і ТОВ "Базтехсервіс".

Фото з пресконференції: https://photo.unian.ua/theme/107104-press-konferenciya-korporacii-etalon-v-unian-lvovskiy-tender-shkolnyh-avtobusov-oshibka-zakazchika-oshibka-amku.html

Автор: Богдан Слуцький