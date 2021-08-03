В корпорації наголошують, нинішня діяльність АМКУ сприяє монополізації на тендерах по закупівлі шкільних автобусів.

Київ. 3 серпня. УНІАН. Один з найбільших в Україні виробників автобусів корпорація "Еталон" закликає Антимонопольний комітет України (АМКУ) та інші відповідальні органи уніфікувати вимоги до шкільних автобусів та інших товарів на тендерах і таким чином сприяти встановленню чесної конкуренції.

З відповідним закликом виступив директор "Торгового дому "Еталон Авто" Вадим Шкарупін на прес-конференції в УНІАН.

"Прохання те, яке ми оголошуємо третій рік поспіль, - треба уніфікувати вимоги до товару. І мова не йде тільки про автобуси, а про будь-який товар. Щоб позбавити замовників можливості маніпулювати цими замовленнями і за рахунок цих маніпуляцій вирішувати якісь особисті питання. Має бути чесна, прозора конкуренція", - сказав він.

За його словами, нинішня діяльність АМКУ ж сприяє монополізації на тендерах по закупівлі шкільних автобусів.

"В 2021 році було 57 закупівель на 222 автобуси на 433 млн грн. З цих 57 закупівель було проведено 23 з дискримінаційними умовами, 67 автобусів продано на суму 125 млн грн. В процентному відношенні дискримінаційних закупівель було 28% (в 2019-2020 роках - УНІАН), а стало 40%, в автобусах — було 17%, а стало 30%, грошей було 17%, стало майже 29%", - сказав Шкарупін.

Він наголосив, що збереження цієї динаміки приведе до того, що вже наступного року половина закупівель будуть з дискримінаційними умовами.

Присутня на прес-конференції адвокат Алевтина Уперенко підкреслила, що наразі діяльність АМКУ стає непередбачуваною.

"Для нас АМКУ стає непередбачуваним і непередбачуваність цього органу приводить до того, що вони приймають рішення залежно від того, хто перед ними стоїть, хто замовляє послугу і так далі... Така позиція, яка склалася в АМКУ, направлена на знищення економічної конкуренції, вона сприяє монополізації ринку і створює підходящий грунт для корупції", - сказала вона.

Директор з продажу Чернігівського автозаводу Наталія Бачурна привернула увагу до ще однієї проблеми, а саме організації Департаментом освіти Львівської ОДА тендеру на закупівлю 23 шкільних автобусів таким чином, щоб на ньому перемогла одна компанія.

"Хочу звернутися до голови Львівської облдержадаміністрації, щоб обовязково було проведене службове розслідування по тому, як цей тендер був проведений, яким чином складалася тендерна документів, як Департамент освіти готувався до скарг, як відостоював свою позицію і чим це насправді завершилося", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, в липні трудовий колектив Чернігівського автозаводу, що є частиною корпорації "Еталон", закликав міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича не втручатися в роботу тендерного комітету по закупівлі автобусів для міста за гроші Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Довідка УНІАН. Корпорація "Еталон" об'єднує понад 20 підприємств, у тому числі два автобусних заводи (у Борисполі та Чернігові), завод карданних валів "Український кардан", Чернігівський ковальський завод, торговий дім "Еталон Авто", науково-дослідний інститут автомобілебудування "Еталон" і ТОВ "Базтехсервіс".

Фото з пресконференції: https://photo.unian.ua/theme/106984-press-konferenciya-korporacii-etalon-v-unian-kak-antimonopolnyy-komitet-sozdaet-monopoliyu-v-ukraine.html

Автор: Павло Степанець