Якщо питання фінансування не вдасться вирішити найближчим часом, то профспілка буде змушена виводити людей на протестні акції.

Київ. 1 липня. УНІАН. Профспілка працівників атомної енергетики і промисловості України (Атомпрофспілка) закликає керівництво країни забезпечити достатнє фінансування підприємств Чорнобильської зони відчуження, щоб не допустити їх закриття вже в четвертому кварталі цього року.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив представник профспілки працівників атомної енергетики і промисловості України (Атомпрофспілки) в Чорнобильській об'єднаній організації профспілки Микола Тетерін.

Він повідомив, що раніше при прийнятті Державного бюджету на 2021 рік не були враховані пропозиції Міністерства захисту навколишнього середовища про збільшення видатків за бюджетними програмами, за якими фінансуються роботи в зоні відчуження, що викликало вкрай негативні соціальні наслідки для працівників.

Також він повідомив, що профільний Комітет Верховної Ради пропонував збільшити фінансування низки програм у зоні відчуження на 2,6 млрд грн, однак ці пропозиції не були враховані.

"Це те додаткове фінансування, яке було потрібно з початку року, але ми розуміємо, що зараз ці цифри для нас нереальні. Сьогодні є звернення міністерства з конкретними цифрами по кожній цільовій програмі. Як я пам'ятаю, за основною бюджетною програмою, за якою працюють підприємства зони відчуження, крім ЧАЕС, просять 227 млн грн додаткового фінансування. Десь 40% з цієї суми - це зарплата", - сказав Тетерін.

Він підкреслив, що без виділення додаткового фінансування підприємства зони відчуження в четвертому кварталі цього року будуть змушені закритися, а співробітники будуть відправлені в неоплачувану відпустку.

"Без додаткового фінансування ми маємо реальні шанси перестати працювати в четвертому кварталі. Ми не зможемо увійти в опалювальний сезон, а людей доведеться відправляти в неоплачувану відпустку», - зазначив Тетерін.

Він заявив, що якщо це питання не вдасться вирішити найближчим часом з керівництвом країни, то профспілка буде змушена виводити людей на протестні акції.

"Є два шляхи вирішення цієї проблеми. Перший - це домовитися з прем'єр-міністром, Міністерством фінансів про виділення додаткового фінансування, а такі варіанти ми вже проходили раніше. Або інший шлях - виводити людей на протестні акції", - сказав Тетерін.

"Я все-таки сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову з керівництвом країни і в серпні-вересні відбудеться перегляд бюджету», - додав він.

У прес-конференції брав участь Павло Олещук, прес-секретар профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України.

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Автор: УНІАН