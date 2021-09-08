Арктична станція отримала обладнання для переробки пластикових кришечок і флаконів.

Київ. 8 серпня. УНІАН. Українська станція "Академік Вернадський" отримала обладнання для переробки пластикових відходів, із яких виготовлятимуть сувеніри для туристів.

Про це йшла мова на прес-конференції в УНІАН.

За словами заступника директора Національного антарктичного наукового центру Вячеслава Марченка, обладнання для переробки пластику станції надала компанії Coca-Cola HBC.

"Відповідальне ставлення до екології та менеджменту відходів - світовий тренд і наша відповідальність. Тому ми вдячні відповідальному бізнесу, зокрема компанії Coca-Cola, за цю підтримку. В нас ще купа ідей, як покращити екологічний стан біля станції - зараз ми працюємо над проектом очисних споруд, які допоможуть повністю очистити побутові стоки станції", – сказав Марченко.

Як розповів начальник 25-ї Української антарктичної експедиції Юрій Отруба, який сумарно 6 років зимував в Антарктиді, на льодовому континенті не можна залишати сміття – наукові співробітники окремо сортують метал, скло, пластик і картон, після чого вивозять це все на судні.

"До пандемії COVID-10 Антарктиду щороку відвідувало 50 тисяч туристів, а нашу станцію – 5 тисяч туристів. Звичайно, в плані сміття це мало велике навантаження на станцію. Але є і позитивний ефект – ми розповідаємо туристам не лише про нашу наукову роботу, а і про сортування сміття. Ми хочемо домогтися того, щоб переробляти сміття на станції якнайпродуктивніше", – розповів вчений.

За словами директора із зв’язків з державними установами та комунікацій Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові Андрія Бублика, компанія співпрацює зі станцією вже декілька років, і цей проект є знаковим з точки зору відповідального поводження зі сміттям.

"Станція "Академік Вернадський" є своєрідною візитівкою України, і дуже важливо, щоб численні туристи і високоповажні гості могли побачити високий рівень культури в поводженні з відходами, який притаманний станції", – зазначив Бублик.

На думку експерта з комунікацій Національного антарктичного наукового центру Олени Марушевської, нова еко-ініціатива добре вписується в концепцію "світ без відходів".

"Ми дуже раді, що тепер ми перероблятимемо відходи в сувеніри для туристів, які чекають на щось незвичайне. Антарктичний пластик отримає друге життя у вигляді сердечок, пінгвінів та інших сувенірів", – сказала вона.

Експерт додала, що станція отримала обладнання для переробки пластику, маркованого "02" – це кришечки від пластикових пляшок та флакони з-під побутової хімії. Це дозволить дати друге життя пластиковій упаковці та зменшити кількість відходів, які утворюються на станції та потребують вивозу з Антарктиди.

Фото: https://photo.unian.ua/theme/108025-press-konferenciya-v-unian-vtoraya-zhizn-antarkticheskogo-plastika-na-stancii-akademik-vernadskiy-ustanovleno-oborudovanie-kotoroe-budet-pererabatyvat-othody-plastikovoy-upakovki.html

Автор: Ганна Нагорна