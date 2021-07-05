Київ. 5 липня. УНІАН. Громадські активісти та журналісти звернулися до Офісу генпрокурора та СБУ з проханням розслідувати можливу співпрацю заступниці колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Ірени Кільчицкої з Росією.

Відповідну заяву вони зробили на прес-конференції в УНІАН.

Заяву на ім’я голови СБУ Івана Баканова та генпрокурора Ірини Венедіктової зачитав незалежний журналіст Ігор Рудич.

“Нам, журналістам всеукраїнського журналу “Корупціонер в Україні”, в середині червня стало відомо суспільно важлива інформація про те, що між колишнім заступником Київського міського голови Іреною Кільчицькою та країною-агресором налагоджено відповідну співпрацю. Зміст такої співпраці полягає в тому, що Кільчицька закуповує у столиці країни-агресора криптовалюту, для чого організувала відправку певної суми доларової готівки”, - сказано у заяві.

Також до заяви додано відео з YouTube, де “пані Кільчицька сама озвучує відповідний факт, який свідчить, що між Кільчицькою та пов’язаними з нею “тіньовими бізнесменами”, як Кільчицька висловилася, та так званою “фермою біткоїнів у країні-агресор, у Москві, налагоджена співпраця та існує навіть певний значний запас коштів. Впродовж розмови Кільчицька згадувала про 500 тисяч ймовірно доларів США, які є частиною більшої суми”.

Журналісти та громадські діячі почали висвітлювати цю тему в інформаційному просторі України через соцмережі та YouTube, а також в інтернет-ЗМІ.

“Наразі надано відповідну інформацію, та звертаємося щодо необхідності перевірити, чи співпраця з країною-агресором відбувалася у спосіб фізичного переміщення готівкових доларів США через кордон України, чи така співпраця відбувається по-іншому, в інакший, ніж зазначений вище спосіб”, - зазначається у заяві.

Директор Центру зовнішньополітичних досліджень OPAD Сергій Пархоменко зазначив, що на подібні махінації мала б звернути увагу РНБО.

«Якщо ми хочемо швидше обмежити діяльність не чесних на руку бізнесменів, які співпрацюють і вивозять капітал до держави-агресора, то треба звернутись до РНБО щодо запровадження персональних санкцій проти громадянки Кільчицької або інших людей — колишніх та теперішніх посадовців», - сказав він.

Керівник всеукраїнського журналу “Корупціонер в Україні” Володимир Стріла закликав силові структури розслідувати викладені у зверненні факти.

“СБУ та Генпрокуратура повинні провести ретельне слідство, зареєструвати кримінальне провадження. Також дуже важливо, щоб відреагувала Верховна Рада, яка може створити тимчасову слідчу комісію по цій справі, оскільки в ході роботи такої комісії можуть з’явитися інші факти співпраці з країною-агресором”, - сказав Стріла.

Ірена Кільчицька з липня 2007 року по березень 2010 року обіймала посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького.

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Автор: УНІАН