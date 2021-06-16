Шість провідних аграрних асоціацій направили свої пропозиції президенту Зеленському, профільному міністру і парламенту.

Київ. 16 червня. УНІАН. Провідні аграрні асоціації обурені дискримінаційними нормами і посиленням тиску на чесний бізнес, які прописані у так званому "ресурсному" законопроекті (№5600) і закликають врахувати їхні пропозиції при голосуванні за цей законопроект.

Про це було сказано в ході прес-конференції в УНІАН.

"Ми підтримуємо ідею детінізації економіки і, зокрема, агросектору, і спочатку цей законопроект був покликаний вирівняти податкове навантаження на всіх суб'єктів господарювання. Але в нинішньому вигляді документ передбачає лише збільшення в рази податкового навантаження на аграріїв, які працюють легально, а також більше повноважень для контролюючих органів та інструментів тиску на бізнес", - сказала директор громадської спілки «Всеукраїнський аграрний форум» Марія Дідух.

Більш того, законопроект №5600 був зареєстрований у Верховній Раді з порушенням регламенту, не був представлений для публічного обговорення, і жодна з асоціацій не мала можливості подати свої зауваження.

"Тому спільна позиція шести аграрних асоціацій з пропозиціями була направлена сьогодні в листах президенту Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, міністру агрополітики Роману Лещенку, а також головам профільних комітетів парламенту. Хотілося б, щоб при розгляді законопроекту в нього були внесені запропоновані зміни , які не дозволять завдати збитків в агросекторі", - зазначила Дідух.

Як підкреслив президент всеукраїнського громадського союзу «Українська аграрна конфедерація» Леонід Козаченко, окремі пункти законопроекту стосуються не олігархів, а невеликого сімейного аграрного бізнесу.

Зокрема, пропонується вдвічі підвищити єдиний податок для аграріїв 4 групи оподаткування, а також дискримінувати галузь птахівництва, яку примусово вилучать з 4 групи оподаткування. До цієї групи входять не лише агрохолдинги, а й невеликі фермери, які вирощують у селах гусей, куріпок та іншу домашню птицю.

Крім того, законопроект не передбачає достатній перехідний період, оскільки нові норми, в разі його ухвалення, почнуть діяти з 1 січня 2022 року.

За словами генерального директора асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Романа Сластьона, такі серйозні податкові зміни обернуться мільярдними збитками для агросектору країни.

"Ми підрахували, що для добросовісних платників податків цей законопроект у комплексі з підвищенням єдиного податку становитиме 15,3 млрд грн щороку. Це без урахування того, що Державній податковій службі дають надзвичайні повноваження з контролю, через що ми можемо повернутися до податкового терору", - сказав він.

При цьому він ще раз підкреслив, що агробізнес повністю підтримує ідею детінізації, на що спочатку і був націлений законопроект.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

За розрахунками Мінфіну, ухвалення і реалізація положень законопроекту сприятимуть додатковим надходженням до бюджетів у розмірі близько 50 млрд грн у розрахунку на рік.

У свою чергу, аграрні асоціації назвали цю законодавчу ініціативу спробою поповнити бюджет за рахунок агросектору.

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Автор: УНІАН