За останні два тижні випадків рейдерства в сільскому господарстві було більше, ніж за минулі півроку.

Київ. 12 серпня. УНІАН. Українські аграрії звертаються до президента Володимира Зеленського, Міністерства внутрішніх справ та прокуратури з проханням захистити їх від випадків рейдерства, що останнім часом суттєво почастішали.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Віктор Гончаренко, голова Союзу українського селянства Іван Томич і фермер зі Львівщини Іван Кільган, на господарство якого нещодавно здійснили цинічну спробу нападу.

"Хвиля підпалів, грабежів, вбивств українських хліборобів набирає нових обертів. Статистика останніх днів перевищує кількість таких випадків за минулі півроку. Так, 4 серпня - розбій на Харківщині, 25 липня - підпал поля на Чернігівщині, 26 липня - жорстоке цинічне вбивство фермера на Дніпропетровщині…" – розповів Томич.

Він пояснив, що активізація рейдерів частково пов’язана з відкриттям ринку землі – аграрії збираються викупити землі, на яких вони працюють роками, але їм чинять перешкоди.

Фермер Іван Кільган наголосив, що в умовах ринку землі процедури купівлі-продажі та оренди потрібно привести до ладу. Зокрема, варто перевіряти доброчесність орендаря чи набувача землі та наявність в нього досвіду в сільському господарстві, створити спеціальну комісію для розслідування шахрайських схем отримання землі.

"Звертаємося до президента та уряду – прийміть, будь-ласка, необхідні підзаконні акти, щоб ринок землі запрацював у цивілізований спосіб. Не може рейдер, який не має досвіду та відповідної освіти, бути власником землі", – наголосив Кільган.

Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Віктор Гончаренко розповів про основні рейдерські схеми, які використовують в сільскому господарстві.

"Найчастіше в аграрній галузі зустрічаються такі види рейдерства: силове захоплення чужих врожаїв – коли вночі приїжджає комбайн в підтримці "тітушок" чи "перевертнів в погонах" і обмолочує чуже поле, а також захоплення активів – по підробленим документам і фальшивим рішенням суддів опечатують підприємство, вивозять майно та збіжжя", – розповів Гончаренко.

Фермери закликали колег бути мужніми та не боятися звертатися до правоохоронців, щоб захистити свою землю та врожай.

Автор: Ганна Нагорна