У жовтні 2017 року у підприємства «Злагода» відібрали паром ВІЛ-0224-К, за допомогою якого перевозили врожай і техніку.

Київ. 29 червня. УНІАН. Адвокат власників сільгосппідприємства «Злагода» в Одеській області Дмитро Ягунов звернувся до президента України Володимира Зеленського та генерального прокурора України Ірини Венедиктової, а також до Національної поліції, Морської адміністрації, Міністерства інфраструктури, Державного бюро розслідувань, Державної прикордонної служби , Національного антикорупційного бюро з проханням допомогти повернути незаконно захоплене судно.

Про це адвокат Дмитро Ягунов заявив під час прес-конференції в УНІАН.

За його словами, у жовтні 2017 року у законного власника Сергія Слободенюка, який є керівником сільськогосподарського підприємства «Злагода», відібрали паром ВІЛ-0224-К вартістю 30 тисяч доларів, за допомогою якого перевозили врожай і техніку.

«До недавнього часу у пана Слободенюка у власності перебував паром, який 4 роки тому рейдерським, злочинним способом внаслідок вчинення злочинного нападу забрали учасники злочинної організації на підставі підроблених документів за участю посадових осіб державних органів - «Укртрансбезпеки», «Морської адміністрації» та при тотальній бездіяльності з боку Міністерства інфраструктури», - сказав адвокат.

Адвокат Дмитро Ягунов підкреслив, що, незважаючи на численні звернення до правоохоронних органів Одеської області, а також центральних апаратів, по цій справі немає жодного вироку.

«Проблема стосується не тільки факту захоплення конкретного судна, але йдеться про те, що будь-яке судно, яке належить будь-якій особі, на підставі підроблених документів може бути перереєстровано лише за кілька годин, і потім справжній власник марно намагатиметься повернути це судно і залучити злочинців до передбаченої законом юридичної відповідальності», - сказав Ягунов.

Він повідомив, що зараз Ізмаїльським міським судом Одеської області слухається справа за позовом Слободенюка і ТОВ «Злагода» (у тому числі про скасування державної реєстрації (перереєстрації) судна (порома ВІЛ-0224-К).

При цьому, за словами адвоката, органи поліції та прокуратури допускають тривалу бездіяльність і не реагують на факти використання підроблених документів, за допомогою яких було переоформлено судно.

Фото з прес-конференції: https://photo.unian.ua/theme/106279-press-konferenciya-v-unian-na-temu-probely-v-morskoy-otrasli-ukrainy-i-ee-bessilie-v-protivodeystvii-korrupcionnym-vyzovam.html

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН