Якщо тарифи на поїздки у комунальному транспорті збільшиться до 21-25 грн, то молоді вчителі та вихователі змушені будуть витрачати на оплату проїзду третину зарплати.

Київ. 7 червня. УНІАН. У вівторок, 15 червня, столичні освітяни вийдуть на акцію протесту, якщо влада міста не відмовиться від наміру підвищити плату за проїзд у громадському транспорті.

Про це представники профспілкових організацій освітян повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Як заявив голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь, в ЗМІ останнім часом поширюється інформація про те, що київська влада готується вже з 1 липня в рази підвищити вартість проїзду у громадському транспорті – до 21 грн у метро та до 25 грн - у наземному транспорті.

За його словами, якщо це станеться, то молоді педагоги та вихователі одну третину своїх зарплат змушені будуть витрачати для оплати проїзду на роботу та повернення додому.

Яцунь підкреслив, що аргументи влади про те, що тарифи на проїзд у столичному громадському транспорті є найнижчими в Європі, не витримують критики, оскільки й розміри зарплат освітян також найменші в Європі. На сьогодні вчитель-початківець отримує 250 євро, що у 3-5 разів менше, ніж в країнах Центральної Європи.

Так само, за його словами, несправедливими є аргументи київської влади про те, що в інших містах України вже підвищили тарифи на проїзд. Яцунь додав, що в інших містах плату за проїзд підвищили на 1-2 грн, а не в декілька разів, як це планують зробити у Києві.

Яцунь повідомив, що декілька тижнів тому профспілкові організації освітян звернулися до київської влади з пропозицією розпочати переговори щодо тарифного питання, однак жодної відповіді на свою пропозицію до сьогодні не отримали.

За його словами, попри це, освітяни все таки сподіваються, що міські чиновники дослухаються до пропозицій освітян і найближчими днями запросять їх до діалогу. Якщо цього не станеться, то вчителі та вихователі 15 червня вийдуть на акцію протесту під КМДА. Початок акції вони планують на 14.00.

Також на прес-конференції був присутній представник медичної спільноти столиці – голова ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Сергій Кубанський. Він зазначив, що для медиків питання вартості проїзду у громадському транспорті також дуже чутливе, як через невеликі зарплати – молодший медичний персонал отримує від 6 тис. грн на місяць, так і з огляду ще на одну проблему: близько 70% медпрацівників київських лікарень проживають за межами міста й витрачають ще більше коштів на проїзд. При цьому вони не мають жодних пільг за Карткою киянина, яку мають люди, зареєстровані у столиці.

Наразі профспілка працівників охорони здоров'я ще не визначилася, чи приєднаються медпрацівники до акції протесту освітян, однак медики також сподіваються, що питання вдасться врегулювати за столом переговорів.

Своєю чергою голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник заявив, що представники профспілок хочуть почути від київської влади обгрунтування нових тарифів на проїзд та куди витрачаються гроші від розміщення реклами у комунальному транспорті.

В цілому учасники прес-конференції заявили, що вони категорично проти підвищення тарифів на проїзд до 21-25 грн.

Крім того, на прес-конференції було оприлюднено резолюцію зборів голів первинних профспілкових організації закладів освіти Києва. У документі, зокрема, йдеться, що за умови підвищення тарифу на одну поїздку до 21 грн у метро та до 25 грн у наземному транспорті киянин для проїзду в день буде витрачати 92 грн. У місяць ця сума становитиме понад 2,5 тис. грн або більше, ніж третина заробітку молодого вчителя.

«Профспілка освітян Києва переконана, що будь-які рішення, що впливають на добробут населення, мають прийматися з дотриманням принципів соціального діалогу та з врахуванням думки людей», - наголошується у документі.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня трудові колективи комунальних підприємств «Київський метрополітен» та «Київпастранс» звернулись до столичної влади з ініціативою про підвищення плати за проїзд.

У метрополітені повідомили, що на 2021 рік економічно обгрунтованим є тариф на проїзд у розмірі 21,05 грн, у «Київпастрансі» – 25,18 грн для трамваїв, тролейбусів, автобусів та 78,9 грн – для міської електрички.

26 травня міський голова Віталій Кличко не виключив підвищення вартості проїзду у громадському транспорті найближчим часом. Він запевнив, що нова вартість проїзду буде прийнятною.

Фото: https://photo.unian.ua/theme/105739-press-konferencii-v-unian-profsoyuznaya-poziciya-otnositelno-veroyatnogo-povysheniya-tarifov-na-proezd-v-obshchestvennom-transporte-stolicy.html

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Автор: УНІАН